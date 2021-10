Video – Cagliari, grosso incendio di vegetazione e rifiuti alla periferia della città

Spread the love



CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO

Nella serata di ieri, poco dopo le 21.30, un grosso e violento incendio è scoppiato in via San Paolo, ad andare a fuoco vegetazione e grossi cumuli di rifiuti di materiale vario. Per domare l’incendio sono intervenute quattro squadre che hanno lavorato tutta la notte. A supporto delle squadre è stata inviata sul posto anche l’autobotte di grande capacità del distaccamento aeroportuale, la kilolitrica, per l’approvvigionamento idrico degli automezzi impegnati nelle operazioni. Le operazioni sono state rese più difficoltose dalla presenza nell’area di bombole di GPL e delle linee aeree di media tensione. In mattinata le fiamme erano finalmente sotto controllo ed era in corso il minuto spegnimento degli ultimi focol