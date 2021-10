Grosseto, i danni dell’incendio al Centro veterinario e il sopralluogo dei vigili del fuoco

Spread the love



iltirreno.it – urly.it/3g1sj

GROSSETO. Passato lo spavento, al Centro militare veterinario di via Castiglionese è tornata la tranquillità. La pioggia caduta nelle prime ore di venerdì 22 ottobre ha scongiurato il ritorno di fiamma nella zona interessata all’incendio di giovedì 21 ottobre. Una squadra di vigili del fuoco del comando provinciale di Grosseto si è presentata nella mattina di venerdi 22 anche al Cemivet per fare un monitoraggio della situazione. Il rogo, partito dal canale Molla, in localitàRugginosa, ha lambito per la seconda volta in poche settimane la caserma, anche se in questa occasione i danni riguardano solo la recinzione perimetrale.

Tutto il personale, all’ora dell’allarme, intorno alle 11, era in servizio e ha provveduto a pulire le cesse intorno al Centro e quindi a tenere a debita distanza le fiamme.