CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO

Stanotte i Vigili del fuoco sono intervenuti con quattro squadre in via San Martino in Venti a Rimini per l’incendio di una concimaia.

Le fiamme, che hanno interessato una vasca adibita allo stoccaggio del composto organico, sono state spente utilizzando della schiuma antincendio.