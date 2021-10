Spread the love



CORPO NAZIONALE VIGII DEL FUOCO

Direzione Centrale per la Formazione – attività e la programmazione per il corso XVI° allievi Formatori Sommozzatori VVF – : Missione PCF: XVI Corso allievi Formatori Sommozzatori VVF – 1° Fase c/o Scuole Centrali Antincendi. Periodo dal 25/10/2021 al 03/12/2021. Convocazione personale .