Automobilista ha perso il controllo del veicolo e dopo aver urtato le barriere di protezione si è ribalto

Spread the love



COMANDO VIGILI DEL FUOCO DI VARESE

24/10/21 Cunardo (Va) SP 43 . Per cause in corso di accertamento il conducente di un’autovettura ha perso il controllo del veicolo e dopo aver urtato le barriere di protezione alla carreggiata si è ribalto. I vigili del fuoco del distaccamento di Luino intervenuti con un’autopompa, hanno messo in sicurezza l’automezzo e collaborato con il personale sanitario per soccorrere i feriti.