Video – Recupero di un natante spiaggiato sulla battigia in loc. Bellino

Spread the love



COMANDO VIGILI DEL FUOCO DI CATANZARO

Squadre dei vigili del fuoco del comando di Catanzaro distaccamento di Sellia Marina e sede centrale sono impegnate dalle ore 10.30 circa per il recupero di un natante spiaggiato sulla battigia in loc. Bellino nel comune di Catanzaro.

La richiesta pervenuta dalla capitaneria di porto.

Intervento dei vigili del fuoco è valso alla messa in sicurezza del natante di 13 metri circa che veniva vincolato con funi e cavi di acciaio. Al momento unità SAF del comando di Catanzaro stanno provvedendo a salire sull’imbarcazione per verificare l’eventuale presenza di persone a bordo.

Si presume possa trattarsi di una imbarcazione utilizzata da profughi.