Ubriachi aggrediscono gli operatori del pronto soccorso di Trento e i carabinieri. arrestati 3 rom

Nel video si notano i 3 ragazzi rom, 4 carabinieri e due operatori della polizia municipale. Il video mostra delle immagini fra un’aggressione e l’altra. (clicca qui per vedere il video integrale) avvenute presso il pronto soccorso di Trento.

I 3 rom hanno già aggredito gli operatori del pronto soccorso, per terra si vedono infatti numerose macchie di sangue sparse un po’ dappertutto.

All’arrivo delle forze dell’ordine dopo un primo momento di calma si scatena nuovamente la rissa e i rom, in special modo uno di loro che grida come un forsennato, aggrediscono anche i carabinieri. Chi riprende, anch’egli aggredito deve smettere di filmare e darsi alla fuga. «Siamo in trincea ogni notte – spiegano dall’ospedale – e rischiamo di essere presi a botte da persone equivoche e pericolose»PUBBLICITÀ

I tre sono stati dichiarati in arresto per violenza, resistenza e lesioni aggravate a Pubblico Ufficiale, denunciati altresì per interruzione di un pubblico servizio e contravvenzionati amministrativamente per ubriachezza molesta.