Video – Continua sul Mottarone il lavoro per la rimozione della cabina precipitata

CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO

E’ proseguito per tutta la giornata di oggi il lavoro preparatorio dei Vigili del fuoco sulla montagna del Mottarone a seguito della tragedia del maggio scorso. Oggi le squadre hanno diviso il tetto della cabina dalla sospensione e la hanno poggiata sulla struttura in tubi d’acciaio. Infine, usando un dinamometro digitale, i vigili del fuoco hanno iniziato i controlli ai pesi delle varie sezioni della cabina in funzione del trasporto con l’elicottero che avverrà nei prossimi giorni.