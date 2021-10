Auto fuori strada, finisce in una scarpata: morto un 27enne nel Teramano

Spread the love



rivieraoggi.it – urly.it/3g37j

Durante la notte scorsa una squadra dei vigili del fuoco del Distaccamento di Penne e del Comando di Teramo, competente per territorio, hanno effettuato un intervento per un incidente stradale avvenuto in località Troiano, sulla Sp34 nel tratto compreso tra Bisenti e Castiglione Messer Raimondo in provincia di Teramo, Nell’incidente è rimasta coinvolta una Fiat Punto con alla guida un giovane del posto di 27 anni. Per cause in corso di accertamento da parte dei Carabinieri di Bisenti, il conducente dell’auto ha perso il controllo del mezzo all’uscita di una curva, mentre percorreva la strada in discesa.

Il veicolo è terminato fuori strada e dopo essersi ribaltato lungo la ripida scarpata per circa cinquanta metri, si è rimesso dritto sulle ruote sul letto asciutto di un torrente