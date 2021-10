Banda di rumeni armati tentano il furto in casa ma il proprietario spara e uccide

Spread the love



lavocedeltrentino,it –

È Mirel Joaca Bine, rumeno di Brasov, il bandito di 34 anni ucciso con un colpo di fucile ieri sera da un tabaccaio a Santopadre, in provincia di Frosinone.

L’uomo, insieme a tre o forse quattro complici, era entrato nella villetta di Sandro Fiorelli, situata alla periferia del paese pensando che fosse vuota.

Ad accorgersi della loro presenza in casa è stato il figlio adolescente del commerciante, appena rientrato insieme al genitore 59enne. Da una prima testimonianza del Fiorelli il rapinatore aveva in mano una pistola, poi ritrovata sul luogo della sparatoria, con il colpo in canna.