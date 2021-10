Scontro frontale: sei in ospedale, ferito dall’airbag un bimbo di un anno

Spread the love



Incidente in via Camuzzoni, a Verona, questa mattina poco dopo le 10. Due auto, una Toyota Yaris e una Fiat Bravo, si sono scontrate frontalmente: sei persone sono state portate in ospedale, nessuno sarebbe in pericolo di vita. In entrambe le auto viaggiavano infatti due famiglie, in una anche un bambino piccolo.

Sul posto due ambulanze e i vigili del fuoco che hanno aiutato il conducente della Yaris a uscire dall’abitacolo dopo l’esplosione degli airbag. Gli agenti della polizia locale stanno ricostruendo la dinamica dello scontro: non è ancora chiaro, infatti, se il conducente della Yaris abbia invaso la corsia opposta per un malore o per una distrazione.