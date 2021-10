Spread the love



COMANDO VIGILI DEL FUOCO DI LIVORNO

stamattina intorno alle 11.10 un squadra VF dalla sede di Portoferraio è intervenuta in loc. punta Nera nel comune di Marciana per soccorrere un Muflone che era rimasto imprigionato nelle reti di protezione per movimenti franosi, il personale VF ha provveduto a liberare l’animale, sul posto polizia municipale di Marciana con personale veterinario..