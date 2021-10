Video – Oltre 600 i soccorsi per maltempo: 186 Vigili del Fuoco al lavoro nel capoluogo etneo

Spread the love



CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO

Sono proseguite per tutta la notte le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco per fronteggiare la forte ondata di maltempo che sta interessando il capoluogo etneo.

Effettuati 620 interventi di soccorso tecnico urgente. Potenziato il dispositivo di soccorso provinciale, che conta 186 unità, con squadre specializzate in interventi contro il rischio alluvionale provenienti da Palermo, Trapani, Caltanissetta, Ragusa e dalla Puglia.