SUMMIT G20: Roma in tilt. Tutte le Chiusure e le manifestazioni

ILFAROINRETE – Valentina Tacchi

Dal 27 Ottobre allerta ordine pubblico per l’appuntamento #G20 che quest’anno si terrà, per la prima volta dalla sua nascita nel 1999, in Italia, a Roma, il 30 e il 31 ottobre, presso la Nuvola di Fuksas, sotto la presidenza del Premier italiano Mario Draghi.Al Palazzo dei Congressi sarà allestito un Media Center. Sono previste #chiusure anche in centro e nel quadrante nord per via di 3 cerimonie e visite.

Confermati i presidenti Usa e francese Joe Biden ed Emmanuel Macron, la cancelliera (uscente) tedesca Angela Merkel, il Presidente turco Recep Tayyip Erdogan e il Premier britannico Boris Johnson.Soprattutto l’EUR sara’ un’area di MASSIMA SICUREZZA. Elicotteri in volo h24, tiratori scelti sulle terrazze dei palazzi e reparti speciali anti-terrorismo con Digos, Uopi e Api saranno la cornice dell’Evento. Oltre 1.500 vigili della Municipale scenderanno in campo ed almeno 5mila agenti delle forze dell’ordine, oltre agli agenti segreti e di sicurezza di vari Paesi.

Saranno #sospese le fermate della #MetroB Eur Magliana, Eur Palasport, Eur Fermi e Laurentina. Dalle 13 di sabato, e sino a cessate necessità, predisposta la chiusura della fermata Metro di Repubblica e dell’accesso alla fermata metro di Termini che si trova al centro di piazza dei Cinquecento (gli altri accessi restano aperti).

LE #CHIUSURE AL TRAFFICO IN ZONA #EUR

Dalle 19 di venerdì e fino a Domenica è prevista la chiusura delle carreggiate centrali della Colombo (in entrambe le direzioni) nel tratto tra via Laurentina e viale dell’Umanesimo. Sempre sulla Colombo, dalla stessa ora sarà chiusa anche la laterale, direzione Gra, dallo svincolo per lo Sheraton a viale America. Dalle 19 di Venerdì e fino a Domenica saranno chiusi gli svincoli del viadotto della Magliana che portano sulla Colombo direzione Gra; viale dell’Artigianato; viale dell’Industria; viale dell’Agricoltura; viale della Civiltà del Lavoro (da viale Beethoven alla Colombo); viale Europa e viale America (entrambi da viale Beethoven alla Colombo); viale dell’Arte (da viale dell’Aeronautica a viale della Musica); viale Africa (da viale dell’Arte alla Colombo).Attorno alla Nuvola, i primi divieti di sosta scatteranno da mercoledì 27 e interesseranno viale Europa, tra la Colombo e viale Shakespeare; la laterale della Colombo, tra viale Europa e viale Asia; viale Asia, tra la Colombo e viale Shakespeare; viale Shakespeare, tra viale Europa e viale Asia.

Un fine settimana di proteste e manifestazioni nella Capitale

Oltre ai disagi del G20 Roma sarà attraversata da blocchi a causa delle #manifestazioni organizzate contro il Summit dei leader internazionali. Sabato ci sarà un corteo dei sindacati di base mentre un’altra manifestazione è stata organizzata da Rifondazione comunista a piazza San Giovanni. Venerdì è previsto anche un corteo di studenti.