CORPO NAIONALE VIGILI DEL FUOCO

DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE – Uff II – personale dei ruoli dei Dirigenti e dei Direttivi e sostituti Direttori Antincendi – Informativa del 28 ottobre 2021 per i Primi Dirigenti e per i Direttivi che espletano funzioni operative, Medici e Ginnico-Sportivi.