CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO

Ieri pomeriggio i Vigili del fuoco di Genova sono intervenuti in viale Canepa, a Molassana, per l’incendio di scarti di lavorazione di materiale da imballaggio. L’incendio, confinato ad un porticato adiacente alla ditta, è stato messo velocemente sotto controllo in modo da limitare i danni.