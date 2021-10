Esplosione e crollo di un appartamento – una vittima

Spread the love



CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO

Pinerolo (TO), esplosione e incendio con crollo alle 7:45 in un appartamento al quarto piano di un edificio. Rinvenuto il corpo senza vita di una persona, alcuni feriti: Vigili del Fuoco al lavoro con #usar per accertare la presenza di eventuali dispersi [9:40 #29ottobre]

Quaranta vigili del fuoco sono al lavoro da stamattina alle 7:45 per l’esplosione che ha coinvolto un appartamento al quarto piano di una palazzina a Piazza Sabin, a Pinerolo (TO).

Attualmente il bilancio è di una donna deceduta, ferito il marito ricoverato in modo grave in ospedale e altri quattro feriti più lievi.

Esclusa dalle squadre USAR (Urban Search And Rescue) la presenza di ulteriori persone coinvolte.

Evacuato completamente l’edificio composto da 12 nuclei familiari.

Al lavoro anche il nucleo NIAT (Nucleo Investigativo Antincendi Territoriale) per effettuare gli accertamenti sulle cause dell’incendio ed istituito un Posto di Comando Avanzato con il supporto dell’Unità di Comando Locale per coordinare le operazioni di soccorso