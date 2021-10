Manovra 2022, le misure di Draghi: pensioni con quota 102, Superbonus (a scalare), taglio Irpef

Spread the love



corriere.it – urly.it/3g509

Il Consiglio dei ministri ha approvato la legge di Bilancio 2022 targata Mario Draghi e Daniele Franco che contiene misure per circa 30 miliardi, di cui 23,4 miliardi in deficit. L’impianto della Manovra fiscale, e i capitoli di spesa sono quelli indicati nel Documento programmatico di Bilancio, inviato a Bruxelles la settimana scorsa. Le scelte principali del governo riguardano pensioni, bonus fiscali, riduzione delle tasse, reddito di cittadinanza. Ci sarà un’unica quota per andare in pensione («Quota 102») e per un solo anno (2002), la stretta sul Reddito di cittadinanza e lo stop definitivo al cashback, un fondo per anticipare il taglio delle tasse da 8 miliardi di euro (Irpef e Irap) e la proroga del Superbonus al 110% ma con dei paletti (tetto Isee di chi commissiona i lavori e di spesa sulla ristrutturazione).