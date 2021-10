Pescara. Tredicenne vola dal Ponte del Mare: è gravissimo

Spread the love



abruzzolive.it – urly.it/3g503

Un ragazzo di 13 anni è precipitato giù dal Ponte del Mare a Pescara. L’adolescente è ora ricoverato in Rianimazione, in prognosi riservata, all’ospedale di Pescara, per i traumi riportati, tra cui un polmone perforato. Versa in condizioni gravissime. Sul posto i soccorritori del 118, la polizia con la Volante, la Guardia costiera e i vigili del fuoco.

Il fatto si è verificato questa mattina, intorno alle 11. 29 ott. 2021