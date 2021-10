Potenza, incendio in una villetta. Salvi gli inquilini

Spread the love



CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO

Nel tardo pomeriggio di ieri, verso le 19.30, un incendio è scoppiato in una villetta ubicata in via Madonna del Carmine, al km 7 della SP 30. Le fiamme hanno avvolto il tetto e gli alloggi sottostanti creando ingenti danni. I Vigili del fuoco, intervenuti con due autopompe, due fuoristrada, un’autoscala ed una autobotte per un totale di tredici unità, hanno evitato la propagazione del rogo anche al resto della struttura.

Le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza sono durate diverse ore e sono terminate solo alle prime ore di oggi. Fortunatamente, nessuno è rimasto ferito o intossicato, solo tanto spavento per gli inquilini. Al momento le cause dell’incendio sono oggetto di accertamento da parte del Nucleo Investigativo Antincendi Territoriale (N.I.A.T. Vigili del fuoco). Sul posto presenti anche personale della Polizia di Stato e della Protezione Civile, e i sanitari del 118.