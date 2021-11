Auto finisce nel torrente Tiepido, due persone salvate dai Vigili del Fuoco

Spread the love



modenatoday.it – urly.it/3g5ma

Poco prima delle 2 di notte i Vigili del Fuoco sono intervenuti sulla via Gherbella per un’auto uscita di strada. L’incidente è avvenuto all’altezza del ponte ciclabile, l’auto per causa ancora in corso di accertamente è finita nel torrente Tiepido.

A bordo vi erano due persone che sono state esteatte dai Vigili del Fuoco e affidate alle cure del 118. Sul posto anche la Polizia Municjpale per i rillievi del caso.