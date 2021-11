Cortina, cane cade in un crepaccio per 5 metri: salvato dai pompieri

Spread the love



corrieredelveneto.it – urly.it/3g5n3

Correndo, forse inseguendo qualche animaletto, Mokka è finita in una spaccatura del terreno, ad una profondità di cinque metri, incapace di risalire, di tornare in superficie dal suo padrone. Protagonista Mokka appunto, cane labrador soccorso dai vigili del fuoco in località Pocol, nella zona del lago D’Aial a Cortina d’Ampezzo. Il fido che inavvertitamente era piombato in quella fenditura volando per alcuni metri, vi era rimasto intrappolato. Aveva provato anche ad uscire, grattando sulle pareti, ma non aveva possibilità di risalire. Per riuscire a rivedere la luce ha dovuto attendere i pompieri arrivati dal locale distaccamento.

Gli operatori, dopo un’attenta valutazione, si sono calati all’interno della fenditura, in uno spazio ristretto in cui muoversi, riuscendo a recuperare il labrador, che è stato imbragato e issato in superficie. L’animale si è lasciato fare e una volta in superficie ha ricominciato a giocare e scodinzolare per la gioia del padrone e dei soccorritori. E per fortuna il labrador non aveva riportato alcuna ferita cadendo nella spaccatura. Un’operazione paziente recuperarlo. I vigili del fuoco hanno lavorato per un’ora e mezza circa per mettere in salvo Mokka. E chissà che abbia imparato la lezione.