Milano, sostanza urticante da Ikea: 10 persone intossicate

Spread the love



corrieredellosport.it – urly.it/3g7q6

CORSICO (Milano) – I clienti dell’Ikea di Corsico, in provincia di Milano, sono stati evacuati a causa della presenza di una sostanza irritante percepita nell’ambiente. Secondo quanto riferito dai Vigili del Fuoco, circa mille persone sono state invitate a uscire all’esterno per consentire l’intervento delle squadre dei tecnici del nucleo Nbcr. Sul posto, in via Marchesi, sono state inviate anche ambulanze per soccorrere i clienti che hanno avvertito il malessere alle vie respiratorie, ma al momento non ci sarebbero persone in condizioni serie. I carabinieri sono al lavoro per risalire alla sostanza presente nell’aria, che potrebbe essere uno spray al peperoncino.