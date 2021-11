Concorso ordinario scuola primaria: in Gazzetta Ufficiale pubblicazione decreti ministeriali

Spread the love



miuristruzione.com – urly.it/3g858

Ogni giorno, ormai, potrebbe essere quello buono per l’emanazione del bando utile al concorso ordinario scuola primaria. Gli incontri tra i sindacati e il ministero per visionare la bozza non hanno portato a un accordo definitivo, ma una soluzione potrebbe arrivare nei prossimi giorni. I tempi stringono e anche le parti sociali sanno che se si vuole far partire il concorso entro fine anno, come promesso dal ministero e auspicato dai candidati, non c’è più troppo tempo da perdere.