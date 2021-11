Stadio Roma: Mercati Generali (per ora) unica opzione, Pelonzi all’Ufficio di Scopo. Olimpico piano Bti

Spread the love



LR24 (FERNANDO MAGLIARO) – Roberto Gualtieri si sta formalmente insediando in questi minuti come nuovo Sindaco ma non c’è tempo da perdere: sono già ripartite le fibrillazioni sulla questione Stadio della Roma. In campagna elettorale tutti gli altri candidati – l’uscente Virginia Raggi, Carlo Calenda e Enrico Michetti – si erano sperticati in promesse, calendarizzazioni, aree predilette per l’impianto. Gualtieri aveva conservato maggior aplomb limitandosi ad auspicare collaborazione fra Roma e Campidoglio e rinviando tutto al dopo elezioni. Solo che già dopo il primo turno, quando l’abbrivio del ballottaggio era già evidente, sono iniziate le grandi manovre.

MERCATI GENERALI, (PER ORA) UNICA OPZIONE – La Roma, per ora in maniera non ufficiale, rimane ferma sull’idea iniziale dell’area dei Mercati Generali: sinteticamente solo lo Stadio dove oggi c’è il buco nero degli ex Mercati all’Ostiense e parcheggi (pochi) dove oggi sorge il Gazometro. Lato nuova maggioranza, sono appena stati nominati Maurizio Veloccia come assessore all’Urbanistica e Eugenio Patanè alla Mobilità. Entrambi esponenti Pd, avranno il compito di rapportarsi con la società giallorossa per gli aspetti principali del nuovo Stadio, quelli urbanistici e quelli dei trasporti.