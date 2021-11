Spread the love



CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO

Dalle 4 del mattino tre squadre di Vigili del fuoco impegnate a Piazzola sul Brenta per otto autobus in fiamme in un deposito all’aperto. Concluse le operazioni di spegnimento, in corso la messa in sicurezza dell’area e le verifiche per l’accertamento delle cause.