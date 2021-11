Albate – incendio di uno scantinato via Sabotino

Spread the love



COMANDO VIGILI DEL FUOCO DI COMO

Si segnala un intervento di soccorso alle 12:25 a Como in località Albate per un incendio di uno scantinato via Sabotino. Il pronto intervento dei Vigili del Fuoco del comando di Como e del distaccamento di Cantùcon tre squadre ha consentito la rapida estinzione delle fiamme e il contenimento dei prodotti della combustione visibili a diversi chilometri di distanza, impedendone la propagazione alla vicina abitazione. Fortunatamente non si segnalò feriti.