Concerto di Travis Scott – 8 morti e centinaia di feriti al Festival musicale in Texas

In Texas almeno otto persone sono morte e molte altre sono rimaste ferite in una calca di folla avvenuta durante un evento musicale all’Astroworld Festival, a Houston. Il capo dei vigili del fuoco di Houston Samuel Pena ha detto ai giornalisti che la compressione della folla verso il palco si è verificata mentre Travis Scott si esibiva. L’ondata è avvenuta intorno alle 21 di venerdì 5 novembre. Lo spettacolo è stato interrotto poco dopo. “Il pubblico – ha spiegato Pena – è stato compresso contro il palcoscenico ed è scoppiato il panico”. Undici persone sono state ricoverate in ospedale in arresto cardiaco. Circa 300 delle 5.000 persone presenti hanno riportato ferite lievi e sono state curate sul posto.