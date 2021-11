Niente green pass al Parlamento Ue, il giudice sospende l’obbligo

Spread the love



“Grazie ad una sospensiva decisa dal Tribunale dell’Ue da lunedì 8 novembre per me e altri quattro colleghi deputati e per i lavoratori del Parlamento Europeo che hanno fatto ricorso, non sarà necessario esibire il green pass per accedere al Parlamento europeo fino alla decisione della Corte nel merito”: lo ho annunciato su Twitter l’europarlamentare palermitana Francesca Donato rendendo noto il provvedimento del presidente del Tribunale Marc van Der Woude.

“Si tratta di un segnale molto positivo – spiega Francesca Donato – grazie a questa decisione temporaneamente io e i miei colleghi ma anche i lavoratori dell’Europarlamento che hanno promosso il ricorso contro l’imposizione del Bureau, non saremo più tenuti a presentare il green pass e potremo accedere agli edifici del Parlamento con la semplice presentazione di un autotest negativo”.