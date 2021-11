Uomo nudo intrappolato nel muro di un teatro/ USA: era lì da 2-3 giorni – liberato dai pompieri

Spread the love



ilsussidiario.net -urly.it/3g8tg

Un uomo nudo è rimasto intrappolato per un periodo di tempo compreso fra i 2 e i 3 giorni all’interno del muro di un teatro negli Stati Uniti d’America, più precisamente in quel di Syracuse, nello Stato di New York. Nella giornata di venerdì 5 novembre 2021, infatti, i vigili del fuoco locali sono intervenuti dopo essere stati allertati da una segnalazione secondo cui si avvertivano nitidamente grida di aiuto e suoni provenire dal muro. Così, dopo essere giunti sul luogo, i soccorritori hanno optato per il taglio delle pareti, traendo in salvo la persona, che è successivamente stata ricoverata in ospedale.