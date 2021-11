Due incendi su territorio di Bergamo

Spread the love



COMANDO VIGILI DEL FUOCO DI BERGAMO

I Vigili del Fuoco della centrale di Bergamo e i volontari di Treviglio intervengono in autostrada A35 BreBeMi in zona Casirate D’Adda direzione Brescia per un incendio Motrice intorno alle 23. Il camion ha preso fuoco mentre era in movimento, l’autista si è accostato e ha chiamato i soccorsi. I vvf spente le fiamme hanno messo in sicurezza e hanno bonificato la zona compromessa.







I Vigili del fuoco della centrale di Bergamo intervengono per un incendio Farmacia in via Lega Lombarda ad Albano San’Alessandro intorno alle 2:30. Le cause ancora sconosciute, nessun ferito. I vvf spente le fiamme hanno messo in sicurezza e hanno iniziato la

bonifica che è ancora in corso. Sul posto i Carabinieri di Seriate