I vigili del fuoco di San Vito ed i sommozzatori di Cagliari sono intervenuti a Porto Corallo, per prestare soccorso ad una ventina di pecore rimaste isolate dall’innalzamento dell’acqua

I vigili del fuoco di San Vito e gli specialisti sommozzatori di Cagliari sono intervenuti, intorno alle 12.00, per prestare soccorso ad una ventina di pecore rimaste isolate dall’innalzamento dell’acqua in località Porto Corallo.

All’arrivo sul posto, valutato lo scenario, hanno provveduto al trasporto in zona sicura degli animali, con l’ausilio del battello pneumatico fluviale in dotazione al nucleo sommozzatori, per poi riconsegnarle all’allevatore.

Le pecore erano tutte in buono stato di salute, l’intervento si è concluso intorno alle 16.00.