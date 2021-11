La Spezia, conclusa la terza esercitazione nazionale per l’attivazione dei posti di Comando e di specifiche manovre operative

Spread the love



CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO

In questi giorni i Comandi provinciali della Liguria hanno partecipato alla terza esercitazione nazionale per l’attivazione dei posti di Comando e di specifiche manovre operative. I Vigili del fuoco hanno operato su molti fronti ed in particolare nella realizzazione di una manovra complessa che ha visto impegnate tutte le componenti specializzate nel soccorso SAF (Speleo Alpino Fluviale), in quello per CRA (Contrasto Rischio Acquatico) e ai SAPR (Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto) ovvero gli aeromobili, i droni, a pilotaggio remoto. Agli operatori è stato assegnato il compito di cercare e recuperare i superstiti di un incidente aereo avvenuto nei pressi della diga di Val di Noci, nel comune di Montoggio in provincia di Genova. Alla manovra ha partecipato anche il personale della CRI (Croce Rossa Italiana) ligure partito dalla stazione di Ronco Scrivia ai quali è stata demandata l’assistenza sanitaria dei superstiti. I Vigili del fuoco hanno prima individuato le vittime dell’evento utilizzando i droni, successivamente alcune unità hanno raggiunto i malcapitati a nuoto, mentre il resto degli operatori ha calato in acqua i gommoni da rafting per il personale addetto alla stabilizzazione e recupero delle vittime. La manovra è stata realizzata in modo rapido ed efficace in perfetta sinergia tra tutte le componenti intervenute.