Scontro mortale nel Veneziano: quattro morti e due feriti

rainews.it

Tragedia stradale nel veneziano. Quattro persone hanno perso la vita in uno scontro frontale lungo la strada statale 14, avvenuto poco prima di mezzanotte in località Portegrandi nel Comune di Quarto d’Altino. La dinamica dell’incidente, accaduto intorno a mezzanotte, è ancora al vaglio dei carabinieri. Le vittime sono una donna di origini indiane di 29 anni che era alla guida di una vettura, e una famiglia romena composta da marito moglie figlia, rispettivamente di 45, 40 e 21 anni, che stava viaggiando su un’altra auto.

Ma c’è anche una terza auto, con i due passeggeri rimasti feriti, che è stata coinvolta nell’incidente. I due feriti, entrambe italiani, non sarebbero gravi. I soccorsi sono stati resi dai vigili del fuoco, Suem e carabinieri. I pompieri arrivati da Mestre con tre squadre hanno messo in sicurezza le due auto, tra cui una rovesciata finita nel fossato ed estratto gli occupanti. L’impatto tra le due auto è stato violentissimo, i vigili del fuoco hanno dovuto lavorare a lungo sulle lamiere delle macchine interessate. Il mortale è avvenuto nel comune di Quarto d’Altino, all’altezza dello svincolo di Portegrandi: si tratta di una strada molto trafficata, soprattutto nelle ore notturne, da parte di giovani che si recano a Jesolo per trascorrere la serata.

