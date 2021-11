Spread the love



CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO

#Maltempo #Napoli, alle spalle di piazza Cavour e non lontano dal centro storico, un grosso albero è caduto in strada finendo su 5 auto in sosta. Nessuna persona coinvolta, concluse le operazioni di rimozione e messa in sicurezza dell’area da parte deiVigili del Fuoco – #8novembre