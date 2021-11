La Spezia, terribile scontro tra auto a Vezzano

Spread the love



CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO

Una squadra dei Vigili del Fuoco della Spezia è intervenuta nel tardo pomeriggio di ieri in località Prati di Vezzano per un incidente avvenuto sulla strada Aurelia, Per dinamiche ancora in fase di ricostruzione un’autovettura che procedeva verso La Spezia con 3 ragazzi a bordo si è scontrata frontalmente con un’altra che procedeva in direzione opposta. Nel violento scontro le auto sono andate completamente distrutte e 2 dei ragazzi della prima vettura e il conducente della seconda sono stati trasportati al pronto soccorso dagli equipaggi del 118. Sul posto anche l’automedica, i Carabinieri e la Polizia per i rilievi del caso. I Vigili del Fuoco hanno poi provveduto a mettere in sicurezza i veicoli.