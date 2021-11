Scandalo in chiesa: coppia filmata a farlo davanti all’altare. Ecco dov’è accaduto

Spread the love



Una coppia che non è riuscita a tenere a freno la propria passione rischia di finire in guai molto seri. I due sono stati infatti filmati mentre erano intenti a compiere atti sessuali all’interno di una chiesa in Belgio. Nel filmato si vede chiaramente la coppia dietro l’altare della Chiesa, intenta a darci dentro.

Come riporta il Daily Star, il video è stato girato da uno dei due partner all’interno della chiesa di Sint-Michielskerk, nella città di Bree. Al momento l’identità dei due amanti è ancora sconosciuta.