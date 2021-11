Covid a scuola: nuove regole per gestire i contagi

Spread the love



lunedì 8 novembre, sono entrate in vigore le nuove regole di gestione dei contagi nelle scuole, che hanno l’obiettivo di favorire l’insegnamento in presenza ed evitare per quanto possibile la didattica a distanza. Le regole sono indicate in un documento del ministero dell’Istruzione e del ministero della Salute, scritto in collaborazione con l’Istituto Superiore di Sanità e le Regioni.

Il documento prevede una procedura «definita e standardizzata» per rendere omogenee le misure di prevenzione nelle scuole a livello nazionale. Fino a ora infatti le regioni avevano applicato protocolli diversi per gestire il periodo di quarantena in caso di contagio: in Veneto per esempio rimaneva a casa solo lo studente contagiato, mentre in Toscana e in molte altre regioni la quarantena era estesa a tutti i compagni di classe. Le nuove regole prevedono invece che vada in quarantena tutta la classe soltanto nel caso in cui siano riscontrati almeno tre contagi, e sono diverse a seconda della fascia di età degli studenti e a seconda che le persone entrate in contatto con chi è risultato contagiato siano vaccinate o meno.

