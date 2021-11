Esercitazione per posti di comando in Emilia Romagna

Spread the love



CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO

Nella settimana scorsa i Vigili del Fuoco della Regione Emilia Romagna hanno partecipato alla terza esercitazione nazionale per l’attivazione dei posti comando. Lo scenario principale dell’addestramento prevedeva un sima con epicentro nella provincia di Modena. Accanto allo scenario nazionale i comandi della regione hanno attivato in ciascuna sede simulazioni e addestramenti “sul campo” in vari settori, spaziando tra le attività tipiche delle maxi emergenze, come gli eventi alluvionali, fino ad argomenti rilevanti nell’attività quotidiana dei Vigili del Fuoco.

Per l’evento sismico, presso l’area messa a disposizione dall’Ente Fiere di Rimini, si è proceduto all’allestimento del Campo Base Regionale mentre a Reggio Emilia si è svolto un addestramento sulla realizzazione di opere provvisionali.

Per il soccorso in acqua particolarmente utili si sono dimostrati le aree di Boretto, a Reggio Emilia, e di Campogalliano, in provincia di Modena, scelte per la diversità degli ambienti: il fiume Po con operazioni in corrente, nel primo caso, i laghi di acqua ferma nel secondo.

Le novità nel campo dell’automotive, con approfondimenti teorico pratici sui nuovi sistemi di alimentazione ibridi o full electric, addestramenti sull’utilizzo dei nuovi sistemi di spegnimento recentemente adottati dal Corpo, tecniche di ricerca persona sono solo alcune delle materie affrontate in questi giorni dai Vigili del fuoco dei diversi comandi.