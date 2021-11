Decreto infrastrutture: tutte le novità

Spread the love



Annamaria Villafrate | In vigore dal 10 novembre la legge di conversione del decreto infrastrutture che contiene anche importanti novità su parcheggi, ricorsi al prefetto e monopattini ma anche “contributi” per patenti e auto eco

Il decreto infrastrutture n. 121/2021 convertito nella legge n. 156/2021 (sotto allegata) è approdato nella Gu n. 264 del 9/11/2021 per entrare in vigore il 10 novembre.

Ricordiamo che su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, della giustizia, del lavoro e delle politiche sociali e dell’economia e delle finanze il decreto infrastrutture era stato approvato in prima battuta nella giornata di giovedì 2 settembre dal CdM, pubblicato in Gazzetta il 10 settembre ed entrato in vigore in giorno seguente.

