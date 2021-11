Opzione donna e Ape social nel 2022. Novità, requisiti e domanda

Spread the love



Arriva la proroga per Opzione Donna e Ape sociale nel 2022. Il capitolo pensioni sta occupando buona parte degli sforzi del Governo nella Manovra Finanziaria per il prossimo anno. Il premier Mario Draghi, infatti, ha confermato a più riprese la volontà di “tornare alla normalità”, ossia di avvicinare nuovamente il sistema pensionistico alla Riforma Fornero (L. n. 92/2012). Si ricorda, al riguardo, che l’ex ministro del Lavoro, Elsa Fornero, insieme al Governo tecnico di Mario Monti, aveva attuato nel 2012 una rivoluzione nel sistema pensionistico, prevedendo misure sempre più stringenti per andare in pensioni. Nel susseguirsi degli anni, i vari Governi che si sono alternati, hanno cercato di ammorbidire la riforma pensioni, introducendo meccanismi – per specifici lavoratori e con determinati requisiti – più agevoli per il pensionamento.