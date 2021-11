Muore settimane dopo avere riportato gravi ustioni nell’intervento èer un incendio una grave ustione

Spread the love



firerescue1.com –

BAXTER SPRINGS, Kansas — Una comunità del Kansas ha perso uno dei suoi eroi e una famiglia ha perso il padre, perché un vigile del fuoco è morto dopo un mese di lotta in ospedale.

Il tenente Malachi Brown, vigile del fuoco di Baxter Springs, è stato ferito sul lavoro mentre operava contro un incendio insieme alla sua squadra il 15 ottobre,

Brown è stato trasportato in aereo in un’unità per ustioni di Springfield con gravi ustioni di 3° grado sul 27% del suo corpo”, sua moglie, Jessica, ha condiviso su Facebook che dal 17 ottobre è rimasto sedato su un ventilatore per alleviare il dolore e il gonfiore.