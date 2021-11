Stop al Canone RAI in bolletta elettrica dal 2023

Spread the love



La riforma del mercato dell’energia, prevista per il 2023, comporterà l’uscita dal Canone RAI dalla bolletta elettrica: le richieste UE e le anticipazioni.

Il Canone RAI resta in bolletta per un altro anno, ma dal 2023 tornerà ad essere un’imposta gestita in autonomia, slegata dall’utenza per il servizio di fornitura elettrica. Il punto è che non si può chiedere obbligatoriamente ai fornitori di energia di riscuotere oneri non legati al proprio settore di mercato, né ai consumatori di pagare nella stessa per un diverso servizio.