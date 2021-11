Gaiarine, si cercano Vigili del fuoco volontari in accordo con le amministrazioni limitrofe: “Avere un distaccamento in zona è importantissimo”

Spread the love



Qualche giorno fa, la sala consiliare del comune di Gaiarine ha aperto le porte ai partecipanti alla riunione dei primi cittadini che aderiscono alla convenzione per il distaccamento dei volontari dei Vigili del fuoco.

“Con piacere abbiamo ospitato – racconta il primo cittadino Diego Zanchetta – le amministrazioni comunali di Cordignano, Fontanelle, Godega di Sant’Urbano, Orsago e Portobuffolè con le quali è in atto una convenzione per il distaccamento dei Vigili del fuoco volontari, nella Cittadella della Sicurezza a Gaiarine. È stata l’occasione per fare il punto della situazione, per salutare il nuovo Comandante Provinciale dei vigili del fuoco Alberto Maiolo, accompagnato dal Comandante del nostro distaccamento Cisera e per lanciare un appello a chi volesse dare il proprio contributo a tale realtà, arruolandosi come volontario”.