COMANDO VIGILI DEL FUOCO DI VARESE

14/11/21 ore 9:00, lago Maggiore – Maccagno con Pino e Veddasca . Gli specialisti vigili del fuoco del soccorso acquatico di Luino, sono intervenuti per il recupero di un motoscafo alla deriva, senza equipaggio. Probabilmente l’imbarcazione ha rotto gli ormeggi in acque svizzere. Gli operatori a bordo di un battello pneumatico hanno recuperato il natante e lo hanno trainato in porto.