Covid, la Germania ripensa lo smart working. Austria: scatta lockdown per non vaccinati

Non si ferma la quarta ondata in tutta Europa. E mentre in Austria scatta il lockdown per i non vaccinati, vista la risalita dei contagi da Covid in Germania potrebbe tornare lo smart working. Ma la situazione resta drammatica anche in Russia, dove per il quinto giorno consecutivo è stato superato il tetto di mille morti.

Da diversi giorni i britannici stanno andando in direzione opposta. Il Regno Unito, infatti, primo Paese a subire l’aggressività della quarta ondata, si conferma il laboratorio d’Europa nel testare la risposta alla pandemia grazie, soprattutto, al record di terze dosi di vaccino: oltre 2 milioni in una settimana.

