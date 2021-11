Quarantena a scuola, le nuove regole

Spread the love



ambiano di nuovo le regole per la scuola e le quarantene. Provvedimenti in vista di un possibile aumento dei contagi e di un prolungamento dello stato d’emergenza. È stato l’Istituto superiore di sanità, coi ministeri della Salute e dell’Istruzione e le Regioni a stilare la bozza del documento per «l’individuazione e la gestione dei contatti di casi Covid-19 in ambito scolastico». Da registrare l’ok del Garante della Privacy dopo l’apposizione di alcune modifiche. La prima novità è la “sorveglianza con testing” con un solo caso positivo. La quarantena per tutta la classe scatterebbe in presenza di tre casi positivi. Si sono detti impazienti di ricevere le nuove i dirigenti dell’Anp, in maniera tale che, si augurano, l’agire delle Asl possa essere uniforme. La finalità del protocollo è ridurre il periodo di isolamento dei ragazzi vaccinati per salvare la scuola in presenza e non tornare alla didattica a distanza.



