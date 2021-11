Spread the love



studiocataldi.it –

Annamaria Villafrate | Pubblicazione delle immagini altrui sul proprio profilo social, tag, regole da seguire e conseguenze per chi non le rispetta

Tag e foto sui social network: cosa dice la legge

I social network rappresentano per moltissime persone un mondo parallelo in cui ogni giorno trascorrono ore per lavoro, svago e condividere esperienze. L’utilizzo dei social, proprio perché strumento di condivisione, porta a pubblicare foto, anche di gruppo e a inserire tag per apporre un’etichetta

Tutte queste attività avvengono in modo talmente abitudinario e automatico che non ci si preoccupa di chiedere alla persona ritratta in una foto che si pubblica o a quella taggata se hanno piacere ad apparire su un social e a condividere con il popolo della rete momenti privati della propria vita. Cerchiamo quindi di capire che cosa prevede la legge e come si esprime anche la giurisprudenza al riguardo.

Fonte: Tag sui social: serve il consenso?https://www.studiocataldi.it/articoli/43222-tag-sui-social-serve-il-consenso.asp#ixzz7CJeeFDLP

(www.StudioCataldi.it)