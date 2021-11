Spread the love



CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO

Il deragliamento di un treno in galleria è uno scenario d’intervento complesso, ancor più se causato da un terremoto: addestramento notturno a Narni per i Vigili del Fuoco di Terni che con un mezzo bimodale, in grado di muoversi anche sulle rotaie, hanno soccorso 80 passeggeri