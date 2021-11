Pedofilia, “oltre 300 minori adescati online nel 2021 e 1.200 persone indagate”

Spread the love



adnkronos.com –https://www.adnkronos.com/pedofilia-oltre-300-minori-adescati-online-nel-2021-e-1200-persone-indagate_6OquHfpLtUOLiyE8qsnayU

Sono i dati diffusi dalla Polizia Postale. Aumentano le segnalazioni di immagini illegali, video di abuso e conversazioni sessuali sospette tra adulti e minori. Sono 303 i casi, da gennaio a ottobre 2021, di minori di 13 anni contattati da adulti pedofili in conversazioni virtuali. Dati che confermano il trend iniziato con la pandemia per il quale un numero sempre maggiore di bambini e ragazzi rischiano di essere oggetto di attenzioni malate di adulti pedofili in rete e nella vita reale. Al 31 ottobre del 2021 sono state indagate ben 1200 persone per reati di pedopornografia e adescamento online (1.198 contro 1261 indagati in tutto il 2020), coprendo in dieci mesi il 95% della casistica avuta durante tutto il 2020. Sono i dati diffusi dalla Polizia Postale e delle Comunicazioni in occasione della Giornata europea per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l’abuso sessuale che cade domani.